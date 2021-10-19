Сочи, Краснодарский край, , 15:34 — REGNUM Россия согласится с участием США в переговорах по Донбассу, если американская сторона поддержит минские соглашения. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил 19 октября журналистам в Сочи по итогам встречи с участниками дискуссионного клуба «Валдай».

Сергей Лавров Kremlin.ru

«Если американцы захотят, если они действительно готовы поддержать выполнение минских договоренностей, то дело можно решить очень быстро», — сказал Лавров.

По словам министра, помочь урегулированию конфликта на востоке Украины можно и без превращения «четверки» в «пятерку» или «семерку». США оказывают доминирующее влияние на украинского президента Владимира Зеленского и его окружение, и диалог с ними необходим.

Такой диалог возобновился, так как заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд встречалась с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Нуланд и Козак, который курирует в том числе украинскую тематику, договорились контактировать и дальше, добавил Лавров.

Глава МИД отметил, что Франция и Германия категорически отказались принимать США в нормандский формат переговоров. Работать следует только в формате, в котором были подписаны Минские соглашения.

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