Москва, , 15:25 — REGNUM Пенсионный фонд России фиксирует существенное сокращение числа новых пенсионеров, связано ли это с повышенной смертностью или с увеличением пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Андрей Кигим Андрей Веселков

«Мы готовим таблицу. Мы видим, что у нас за предыдущие годы баланс пребывающих и уходящих из жизни пенсионеров был следующий: примерно 1,7 млн у нас появлялось новых пенсионеров каждый раз (1,4 млн, 1,3 млн и, 1,45 млн человек), с 2019 года действительно у нас поменялся баланс», — сообщил глава ПФР Андрей Кигим.

«Мы хотим сказать, что на сегодняшний день у нас на 700 тыс. уменьшилось количество новых пенсионеров. Это пока предварительные результаты», — сказал он в ходе заседания Госдумы.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста») обратила внимание на то, что в 2020 году число пенсионеров сократилось на 620 тыс. человек. На вопрос, в чем причина: сокращение количества вновь назначенных пенсий или избыточная смертность — ответа нет, посетовала парламентарий.

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