Баку, 19 октября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Таможенная служба Азербайджана не препятствует пропуску грузовиков, следующих по территории страны из Ирана в Россию. Об этом говорится в заявлении азербайджанского ведомства, обнародованного 19 октября пресс-службой.

Колонна грузовиков

В службе прокомментировали сообщения, которые ранее были распространены некоторыми СМИ в связи тем, что азербайджано-иранской границе стали скапливаться грузовики.

«Утверждалось, что азербайджанская сторона делает это намеренно на фоне возросшей напряженности в ирано-азербайджанских отношениях. Государственный таможенный комитет заявляет, что подобные сообщения необоснованны и не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в последние дни азербайджанские таможенники пропускают больше машин, чем десять дней назад. 15 и 16 октября были проблемы с пропуском автомобилей. В азербайджане заявляют, задержка была связана со сбоем в работе ираской стороны. Там якобы в течение десяти часов были проблемы с комьютерным оборудованием.

Стоит отметить, что в последнее время отношения между Ираном и Азербайджаном напряжены. 15 сентября сотрудники полиции Азербайджана задержали двух иранских водителей грузовиков, заехавших с территории Армении на подконтрольную Баку дорогу.