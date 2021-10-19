Киев, , 15:25 — REGNUM Глава Пентагона Ллойд Остин обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе. Об этом он заявил на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном.

Глава Пентагона Ллойд Остин (сс) Senior Airman Perry Aston

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — заявил он.

Остин добавил, что Соединенные Штаты готовы поддерживать Украину в конфликте с Россией.

«Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способность защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность», — заявил Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев с апреля 2014 года продолжает военную операцию против народа Донбасса, не признавшего нацистский госпереворот февраля 2014 года. Жертвами вооруженного конфликта стали не менее 15 тыс. человек.

Отметим, что 18 октября на Украину была доставлена очередная партия международной технической помощи от правительства США.

Вторая партия прибыла в Украину спустя неделю, после доставки первой части военной помощи, которую ввезли 10 октября. В неё вошли медицинское имущество, оружие, боеприпасы, высокоточное оружие и радиолокационное наблюдение на $60 млн.

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