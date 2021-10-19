Джакарта, 19 октября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Индонезии посадили 6,9 млн деревьев для сокращения вредных выбросов в атмосферу, сообщает Antara.

Дерево

Мероприятия по лесовосстановлению на 2021 год составляют 6,9 млн деревьев. Общая площадь посаженных деревьев составляет 14,1 тысячи га. Эти деревья поглощают 87,1 тысячи тонн углекислого газа в год.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодоотправился с рабочим визитом в провинцию Северный Калимантан. Глава государства принял участие в посадке мангровых деревьев вместе с послами, экологическими активистами и местным населением.

Как сообщало ИА REGNUM, Агентство США по международному развитию (USAID)и Глобальное агентство по защите детей (ЮНИСЕФ) подписали соглашение для поддержки усилий Индонезии по снижению воздействия коронавируса на детей.