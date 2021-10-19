Ташкент, 19 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с жителями в Ташкенте выступил с докладом о своей предвыборной программе, в которой также уделено место вопросам общественного транспорта. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба президент Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«С учётом особой актуальности вопросов развития общественного транспорта и дорожной инфраструктуры в городе, планируется привезти в столицу 400 современных автобусов и 700 электробусов, а также создать около 200 новых автобусных маршрутов», — сообщил президент.

Он также проинформировал местных жителей, что предусматриваются меры по «умному» регулированию 500 крупных перекрестков и строительству 21 путепровода на наиболее загруженных улицах.