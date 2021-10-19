Уфа, 19 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Количество самозанятых налогоплательщиков увеличилось почти в три раза в Башкирии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM От самозанятых к самоизолированным

Сообщается, что согласно данным на 17 октября 2021 года в регионе работают 64,7 тыс. самозанятых налогоплательщиков, которые уплачивают налог на профессиональный доход. Их количество увеличилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за девять месяцев 2020 года в республике было зарегистрировано 22 тысячи самозанятых.

Отмечается, что за девять месяцев текущего года в консолидированный бюджет Башкирии поступило налога на профессиональный доход в сумме 108,9 млн рублей, что на 3,8% больше, чем в прошлом году.

Сообщается, что суммарный доход налогоплательщиков налога на профессиональный доход составил 8,3 млрд рублей. Было выдано свыше 14,5 млн чеков, при этом средний чек составил 570 рублей.

«Налог на профессиональный доход платят те, кто работает сам или продает товары собственного производства, и при этом не имеет наемных работников с трудовыми договорами. Также налог на профессиональный доход можно платить при сдаче квартиры в наем. Это специальный налоговый режим с льготной ставкой 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от юрлиц и ИП», — говорится в сообщении пресс-службы.