Рязань, 19 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Ход работ по возведению пристройки к детскому саду №99 в Рязани проверил 19 октября губернатор Николай Любимов. Учреждение, сроки возведения которого сорвал первый подрядчик, почти готово к сдаче, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В одноэтажном здании на 80 мест для детей от 1,5 до трёх лет разместят четыре группы. Проектом предусмотрен теплый переход в основное здание детсада и собственные выходы на улицу из групп. Рабочие монтируют теневые навесы, устанавливают наружное освещение, завершают отделку фасадов, устройство систем электроснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей теплоснабжения.

«Сейчас нет сомнений, что пристройка к садику №99 будет закончена в этом году. И хорошо, что пришел новый подрядчик — рязанская компания, которая вместе с минстроем и городом очень мощно взялась за этот объект. Для того, чтобы избежать повторения подобных случаев необходимо и дальше совершенствовать федеральное законодательство, а также обеспечить строгий контроль со стороны муниципального и регионального заказчиков. Выводы сделаны самые серьёзные. В случае срывов сроков строительства социальных объектов последуют административные и кадровые решения. Всё должно делаться в срок», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с предыдущим подрядчиком, ООО «Дега», были расторгнуты муниципальные контракты в одностороннем порядке ввиду ненадлежащего исполнения обязательств.