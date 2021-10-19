Москва, 19 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Московский ЦСКА обменяет нападающего Никиту Сошникова в омский «Авангард». Об этом 19 октября сообщает «Чемпионат».

(сс) Clker-Free-Vector-Images Хоккей

Отмечается, что контракт 28-летнего форварда действует до 30 апреля 2022 года. В текущем сезоне он сыграл в 11 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-3».

Ранее Сошников играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сент-Луис Блюз». В КХЛ он выступал за «Атлант» и «Салават Юлаев».