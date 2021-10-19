Ново-Огарево, Московская область, 19 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Малая авиация необходима для развития транспортных связей между регионами России. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

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«Нужно расширять сеть внутрирегиональных авиационных маршрутов, модернизировать малые аэропорты, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах», — заявил Путин.

«В целом, перелёты малой авиации должны стать более доступными для граждан. Предлагаю сегодня обсудить план системных, долгосрочных работ по этому направлению», — указал он.