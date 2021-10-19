Ташкент, 19 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с жителями Ташкенте выступил с докладом о своей предвыборной программе, сообщает пресс-служба президент Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Наряду со всеми регионами, в ней особое внимание уделяется комплексному развитию и Ташкента, превращению его в еще более прекрасный и благоустроенный город, один из крупнейших мегаполисов мира», — говорится в сообщении.

В частности, планируется реализовать в ближайшие пять лет программы «Ташкент — зеленый город, удобный для жизни», «Город больших возможностей для бизнеса», «Региональный инвестиционный центр», «Цифровая столица», «Город знаний и инноваций», «Столица — источник культуры и просвещения», «Здоровый образ жизни и качественная медицина».

Мирзиёев также заявил, что с целью сохранения архитектурного облика столицы будет реализована концепция «Новый Ташкент», предусматривающая расширение города на восток.

«В этом направлении в ближайшие пять лет будут построены многоэтажные энергоэффективные дома на 100 тысяч квартир. Вместе с тем старые двухэтажные дома пройдут реновацию», — подчеркнул Мирзиёев.

Президент Узбекистана также заявил, что любое строительство на участках между многоэтажными жилыми домами будет запрещено, а зеленые зоны будут расширены.