Берлин, 19 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Opel Astra шестого поколения в Испании будет продаваться в четырёх комплектациях: Ultimate, GS Line, Edition и Elegance. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

Opel Opel Astra

Новая модель уже доступна для заказа в странах Евросоюза. Машина выделяется современным спортивным дизайном.

Новая Astra укомплектована колёсными дисками размером 16 дюймов из лёгкого сплава. Также автомобиль может похвастаться тканевой обивкой салона, круиз-контролем, цифровой приборной панелью, мультимедийным комплексом с сенсорным экраном и видеокамерами кругового обзора, спортивными креслами и беспроводной зарядкой для смартфонов.

В движение машину приводит 110-сильный силовой агрегат PureTech рабочим объёмом 1,2 литра, который сочетается с шестипозиционной механической трансмиссией.

Первые поставки автомобиля в ЕС намечены на начало 2022 года.

Ранее Opel представила на авторынке новый фургон Movano. В его основе лежит новая платформа компании Stellantis. Новинка выполнена в духе моделей Stellantis — Citroen Jumper, Peugeot Boxer и Fiat Ducato. Ожидается, что авто получит электромотор мощностью 90 кВт (122 л. с.).

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