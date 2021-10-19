Йошкар-Ола, 19 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 654 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 октября в регионе выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 93 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 21 068 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 539 человек.

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