Баку, , 15:19 — REGNUM Утверждения Ирана о намеренном препятствовании властями Азербайджана экспорту иранских товаров в Россию являются необоснованными и не соответствуют действительности. Об этом 19 октября говорится в заявлении азербайджанского Государственного таможенного комитета (ГТК), размещенного на его сайте.

Флаг Азербайджана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В сообщении отмечается, что накануне в ряде СМИ Ирана со ссылкой на члена совета директоров совместной ирано-российской торговой палаты Сейеда Джалила Джалалифара появилась информация о том, что на иранской стороне погранично-таможенного пункта Астара скопилось большое количество грузовых автомобилей.

«В ней утверждалось, что азербайджанская сторона делает это намеренно на фоне возросшей напряженности в ирано-азербайджанских отношениях. Государственный таможенный комитет заявляет, что подобные сообщения не обоснованы и не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным ГТК Азербайджана, на протяжении последних десяти дней Астаринский погранично-таможенный пункт ведет работу в усиленном режиме и пропустил из Ирана в Азербайджан большего числа грузовиков, чем в предыдущие дни.

Помимо того, азербайджанский ГТК утверждает, что скопление транспортных средств на границе произошло из-за проблем у иранской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Спецпредставитель Евросоюза по Закавказью и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в Баку с рабочим визитом.