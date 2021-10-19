Краснодар, 19 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Предупреждение о высокой пожарной опасности на территории Краснодарского края на период с 19 по 21 октября распространило ГУ МЧС по региону 19 октября.

Пожар

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«По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в период с 19.10 по 21.10.2021 местами в северной половине края сохранится высокая пожароопасность (ВПО) четвертого класса», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. По данным ведомства, на утро 19 октября на четвёртый класс пожароопасности действует в семи муниципальных образованиях — Кущевский, Крыловский, Белоглинский, Новопокровский, Тихорецкий, Выселковский, Каневской районы. По данным космического мониторинга за сутки зарегистрировано 62 термоточки, зарегистрировано два случая загорания растительности.