Вологда, 19 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высоко оценил работу следователей и оперативных сотрудников полиции в Вологодской области, благодаря которой в кратчайшие сроки удалось установить и задержать женщину, подозреваемую в убийстве 9-летней девочки, сообщает пресс-служба ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

«Председатель СК России дал указание представить к поощрению всех сотрудников Следственного комитета и полиции, благодаря усилиям которых оперативно удалось раскрыть это особо тяжкое преступление», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде после трех дней поисков нашли убитой девятилетнюю Софию Жаворонкову. Подозреваемая — 40-летняя женщина — задержана и помещена в больницу. По факту случившегося возбуждено несколько уголовных дел, в том числе, в отношении матери погибшей.