Йошкар-Ола, 19 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 19 октября выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 93 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 21 068 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 19 874 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 33 человека. 655 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев, за минувшие сутки скончался один человек среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 539 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 828 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1623 человека, из них у 1596 — пневмония, 58 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 211 пациентов, при этом госпитализированы 189 жителей Марий Эл.