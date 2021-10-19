Варшава, 19 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. 19 октября в Президентском дворце в Вильнюсе состоится официальный прием президента Польши Анджея Дуды и его супруги. Глава польского государства прибудет в Литву по случаю 230-й годовщины одобрения Декларации о сотрудничестве польского и литовского народов. Об этом передает пресс-служба лидера Польши.

Michał Józefaciuk Анджей Дуда

«Сегодня можно говорить о новом этапе в польско-литовских отношениях. Анджей Дуда и Гитанас Науседа открыли новую страницу в отношениях двух стран, укрепили прекрасную тенденцию в польско-литовских отношениях. Совместное проведение торжественных мероприятий по случаю юбилея Декларации о сотрудничестве польского и литовского народов станет прекрасным символом этому», — говорится в сообщении.

Указано, что Дуда с супругой 20 октября примут участие в торжественном заседании Сейма Литвы. В тот же день Анджей Дуда и литовский лидер Гитанас Науседа также откроют международную выставку, посвященную Декларации.

Декларации о сотрудничестве польского и литовского народов — это дополнительные инструкции к Конституции 3 мая 1791 года. Документ был одобрен 20 октября 1791 года. Там было заключено, что «поляки и литовцы всегда будут выступать в союзе во благо общих интересов».