Москва, 19 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина по введению мер, призванных предотвратить распространение коронавирусной инфекции, будет объявлено позже. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 19 октября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Представитель Кремля прокомментировал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить период с 30 октября по 7 ноября нерабочим по всей стране на фоне сложной ситуации с COVID-19. Она полагает, что в некоторых регионах нерабочие дни стоит ввести уже с 23 октября.

«Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства», — сказал Песков.

Как только президент примет решение, оно будет обнародовано, заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание президента России с правительством состоится 20 октября. Голиковой поручено представить на нём обобщённое предложение по антикоронавирусным мерам.

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