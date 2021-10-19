Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Петербурге эвакуировали 250 человек из-за возгорания в торговом комплексе «На Сенной». Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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ЧП произошло в 14:18 мск 19 октября в Адмиралтейском районе города. На третьем этаже торгового комплекса «На Сенной», что на улице Ефимова, д. 3, происходило горение площади 2 кв. метра в магазине «Табакон».

"В 14:44 пожар был ликвидирован. Из здания были эвакуированы 250 человек, пострадавших нет», — подытожили в ведомстве.