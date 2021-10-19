Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Москве будут рады видеть нового представителя США по Афганистану Томаса Уэста. Об этом 19 октября по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

США и Россия

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Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что Уэст звонил накануне, 18 октября, спецпредставителю президента РФ по Афганистану, директору Второго департамента Азии МИД Замиру Кабулову.

«Новый представитель Соединённых Штатов по Афганистану […] выразил сожаление, что вот так всё произошло. Он буквально был накануне московского формата назначен, и сказал, что обязательно хочет вступить в контакт и приехать в Российскую Федерацию», — сказал Лавров.

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«Мы будем рады его видеть», — добавил российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, третье заседание московского формата по Афганистану намечено на 20 октября. В мероприятии примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и представители десяти стран, включая делегацию «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Планируется, что участники обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирование инклюзивного правительства.