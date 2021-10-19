Одинцово, Московская область, 19 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 19 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 430 человек. Следом за Одинцово идут Химки, где за этот же период официально подтвердилось заражение новой инфекцией 239 человек. На третьем месте расположились Мытищи, где COVID-19 диагностировали у 151 человека.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2955 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 19 октября в четырех городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.