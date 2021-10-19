Москва, 19 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл представителю Франции Адриану Маннарино в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля». Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:7 (6:8), 4:6.

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Сафиуллин 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, две ошибки подаче и 3 из 6 брейков.

Во втором круге турнира Маннарино сыграет с ещё одним российским теннисистом Андреем Рублёвым.

Отметим, что Рублёв является действующим победителем Кубка Кремля. В 2019 году в финале он обыграл Маннарино.