Ново-Огарево, Московская область, 19 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В России возникает немало недостроенных объектов транспортной инфраструктуры. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета.

Путин

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«По всей страны мы должны не только строить дороги и вокзалы, порты и пристани, но и содержать их достойно. Содержать действующие и вновь строящиеся и построенные уже объекты. Своевременно, качественно проводить их ремонт, обеспечивать нормативное состояние региональной и муниципальной инфраструктуры», — заявил Путин.

«Поэтому важно в рамках имеющихся возможностей найти оптимальный баланс между расходами на новые стройки и на содержание инфраструктуры. Чтобы у нас не получалось, как иногда бывает: мы разворачиваем новые, новые и новые стройки, не завершая того, что уже начали. А деньги там пропадают, на незавершённых объектах», — указал он.