Тюмень, 19 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Тюменской области снят карантин по высокопатогенному гриппу птиц на территории деревень Чёрная Речка, Друганова, Костылева, села Мичурино. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Курица

Как пояснил заместитель руководителя Управления ветеринарии Тюменской области Роман Зверев, на данной территории проведены все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Однако остаётся карантин на территории ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова», в селе Полозаозерье Бердюжского района, на части территории Ялуторовска, а также в деревне Прогресс и селе Памятное Ялуторовского района, на части территории Казанского и Исетского районов и в Пушкарёва Упоровского района.