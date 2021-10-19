Самара, 19 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Директора строительной компании в Самаре обвинили в нарушении требований охраны труда. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

(сс) caligula1995 Кирпичи

Сообщается, что фигурант уголовного дела являлся руководителем строительной компании, которая занималась строительно-монтажными и отделочными работами. В декабре 2020 года организация и индивидуальный предприниматель заключили договор подряда на выполнение вышеуказанных работ в нежилом помещении по улице Авроры в городе Самары.

По версии следствия, обвиняемый не обеспечил безопасность при выполнении монтажных работ и не определил последовательность монтажа элементов конструкции с целью исключения возможности их обрушения.

«В результате, 14 января 2021 года при проведении ремонтных работ по усилению проемов произошло обрушение кирпичной кладки стены вышеуказанного помещения на работника, который получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда, что повлекло смерть человека.

Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области возбудили дело после гибели работника на предприятии.