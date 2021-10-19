Воронеж, 19 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Маршрутный автобус попал в автоаварию в Воронеже утром 19 октября, в результате аварии травмы получила пассажирка, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Место аварии

Авария произошла около 08:05 у дома № 50 по ул. Транспортная. Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса «ГАЗель», двигавшийся по маршруту №5, столкнулся с двигавшемся в попутном автомобиле легковым автомобилем Mitsubishi Lancer, который затем столкнулся с другим автомобилем — Volkswagen Polo.

В результате аварии с травмами была госпитализирована 63-летняя пассажирка маршрутного автобуса. Полиция проводит проверку по факту аварии.