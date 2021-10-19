Саранск, 19 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Койко-место с ИВЛ

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также пять летальных случаев.

Скончались женщины 1936, 1939, 1948 и 1951 года рождения, а также мужчина 1984 года рождения. У всех умерших лечение осложняла двусторонняя полисегментарная пневмония и хронические заболевания.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 642 человек.

Как сообщало ИА REGNUMпо состоянию на 19 октября в регионе выявили 121 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 116 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 30 029 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3990 человек.

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