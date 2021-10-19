Москва, , 15:09 — REGNUM Нынешняя архитектура международной безопасности является очень хрупкой, но все же она работает. Любые попытки сломать ее, будь то путем ограничения права вето, или путем изменения статуса Совбеза ООН и его постоянных членов, крайне опасны. В этом случае ООН рискует превратиться в подобие Лиги Нации, которая не смогла предотвратить Вторую мировую войну. Так директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «горстке стран» — победителей во Второй мировой войне, своей решимости «загнать в угол» страны — постоянные члены Совбеза ООН.

Директор Института РУССТРАТ Елена Панина Duma.gov.ru

«Необходимость реформирования Совбеза ООН очевидна для всех, однако первостепенное значение имеют мотивы, которые побуждают лидеров делать или иные предложения. Одно дело, когда существующая система модернизируется ради того, чтобы укрепить международную безопасность. И совсем другое — когда предложения по реформе Совбеза ООН базируется на стремлении кого-либо изолировать и ослабить, либо на желании удовлетворить свои геополитические амбиции.

При всем уважении к Эрдогану, совершенно очевидно: его мотивы имеют мало общего со стремлением усовершенствовать архитектуру международной безопасности. Речь идет исключительно о геополитических амбициях Анкары, о стремлении Эрдогана получить статус лидера глобальной мировой державы, представляющей весь исламский мир. При этом такие претензии не находят поддержки со стороны других мусульманских стран, также претендующих на лидерство — Египта, Саудовской Аравии, Ирана, Пакистана», — отметила Панина.

«Еще более опасны попытки Эрдогана поставить под сомнение ценностные основы международного порядка, базирующегося на итогах Второй мировой войны. Турецкому лидеру следовало бы соблюдать максимальную осторожность при обращении к этой теме, особенно учитывая тот факт, что только разгром вермахта под Сталинградом удержал Анкару от вступления в войну на стороне нацистов в 1943 году», — констатировала Панина.