Вашингтон, , 15:09 — REGNUM США, удивленным успехами КНР в области ракетостроения, остается либо заставить Пекин отказаться от достигнутых успехов, либо создавать свой более прорывной потенциал, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм 18 октября в эфире телеканала Fox News.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники указывала на то, что Китай в августе этого года провел испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие. При этом источник указывал на то, что Пекин этим пуском продемонстрировал «передовой космический потенциал», который застал американскую разведку врасплох.

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«Если на самом деле китайцы разработали гиперзвуковую ракету, которая может доставить ядерное оружие, это меняет правила игры в военной сфере в части ядерных сил», — подчеркнул Грэм. — Мы позволили китайцам обойти нас, и нам придется сделать одно из двух — заставить их отказаться от этого потенциала, а я не знаю, как Джо Байден может кого-то убедить отказаться от чего-либо».

«Если они не отступят, нам придется разработать возможности для нейтрализации этот потенциал и опередить Китая», — добавил сенатор.

В свою очередь, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил о том, что сообщения западных СМИ о якобы имевших место испытания сверхзвукового оружия в августе 2021 года не соответствуют действительности. По его словам, это были испытания космического аппарата, а не гиперзвуковых военных систем.

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