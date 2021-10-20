В Костроме коммунальщикам хотят запретить бесконечно продлевать сроки работ
Кострома, 20 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Глава администрации Костромы Алексей Смирнов предлагает определить временные границы для проведения работ, связанных с коммунальными авариями. Соответствующая рекомендация о внесении изменений в муниципально-правовой акт направлена на рассмотрение депутатам.
В Костроме вопросы обустройства и содержания мест коммунальных раскопок контролируются «Правилами проведения земляных работ». В документе не прописаны контрольные сроки для проведения ремонта коммуникаций и последующего благоустройства территорий в экстренных случаях.
В проекте предлагается дать организациями на решение всех задач максимум 45 дней — 30 дней на работы и однократную возможность продления срока на 15 дней. В случае, если дума утвердит изменения, за нарушение временных границ предпринимателям, должностным и юридическим лицам придётся заплатить штраф.