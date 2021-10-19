Саранск, 19 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 19 октября выявили 121 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 116 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 30 029 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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За последние сутки в республике выписаны 73 человека, всего с начала пандемии выздоровели 25 397 жителей Мордовии. 642 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3990 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 19 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2527 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 2929 человек.