Багдад, 19 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В посольстве США в Багдаде произошло срабатывание сирены воздушной тревоги и одновременно активировалась развернутая на территории американского диппредставительства система противовоздушной обороны. Об этом 19 октября сообщает новостной портал Mawazin News.

Diplomacy.state.gov Посольство США в Ираке

По информации источника, это произошло после того, как у въездов в «зеленую зону» столицы Ирака, в которой находятся госучреждения и иностранные дипмиссии, стали собираться группы протестующих против итогов недавно прошедших в стране выборов в парламент и требующих ручного пересчета голосов.

Также указывается, что в настоящее время силы безопасности Ирака направляют подкрепления в названный район Багдада.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября стало известно, что акции протеста против фальсификации парламентских выборов охватили ряд крупных городов Ирака.