Таллин, 19 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Полиция Эстонии задержала двух граждан Таджикистана, которые причастны к выманиванию у жителя Тарту 4 000 евро. Об этом сообщил эстонский портал rus.err.eeсо ссылкой на Лыунаскую префектуру полиции.

Metapop.com Мошенник

В четверг, 14 октября, полиция получила информацию, что мошенники пытаются выманить у пожилого тартусца почти 26 000 евро. Руководитель криминального бюро Лыунаской префектуры Райн Восман рассказал, что связавшийся с мужчиной мошенник говорил по-русски, он представился сотрудником Swedbank и сообщил, что в банке проводится контрольная акция по выявлению нечестных работников.

«Вовлеченного в эту схему мужчину попросили прийти в контору банка, снять со своего счета крупную сумму наличных, передать деньги агенту с обещанием, что их ему потом вернут», — сказал Восман.

Собранная в ходе следствия информация привела полицию в город Йыхви, где двух подозреваемых в попытке мошенничества задержали прямо на месте преступления у одного банковского отделения.

Задержанные — два молодых гражданина Таджикистана, которые постоянно проживают в Латвии. Хотя полиции удалось задержать их на месте преступления, до этого мошенники успели перевести со счета мужчины 4 000 евро.

Восман добавил, что по этой схеме в Эстонии в текущем году было совершено несколько мошенничеств. «Мы расследуем, есть ли у задержанных связь с совершенными ранее преступлениями и кто является другими возможными членами группировки, организующей эти мошенничества», — сообщил полицейский.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кюлли Сакс, двое подозреваемых не единственные участники таких мошенничеств и важно, чтобы жителиЭстонии не теряли бдительности.