Баку, , 15:06 — REGNUM Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его коллега из Словакии, прибывший с визитом в Баку, Иван Корчок подписали соглашение о помощи азербайджанским сапёрам в разминировании минных полей. Об этом 19 октября сказал на брифинге Байрамов.

Осторожно! Мины! (сс) ANZ Cluster Munition Coalition

«Первая партия машин прибудет в ближайшее время» — сказал глава азербайджанского МИД.

Корчок, который также участвовал в брифинге, отметил, что Словакия заинтересована в том, чтобы помочь Азербайджану в развитии территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку в ходе войны.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. В ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.

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