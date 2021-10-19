Пекин, 19 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Компания Hechuang Automobile Technology представила на авторынке Китая новый компактвэн Hechuang Z03. Об этом сообщает издание Autohome.

Autohome Hechuang Z03

Это уже вторая модель в линейке компании. Позиционируется автомобиль, как модель ориентированная на поколение Z (поколения людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 годы). Именно поэтому эта буква значится в названии компактвэна.

Стоимость новинки в Китае составит от 133 до 169 тыс. юаней (1,37−1,87 млн рублей).

Кроме того, в 2022 году будет выпущена версия Hechuang Z03 с батареей ёмкостью 100 кВтч. Запаса хода такого аккумулятора хватит на 800 км пути. Таким образом, модель по данному показателю сравниться с самой дальнобойной версией Tesla Model S Plaid.

На данный момент компания представила модификации Hechuang Z03 с батареями на 64,6 и 76,8 кВтч. На одном заряде таких моделей можно проехать 500 — 600 км. Автомобиль также оснастят электромоторами мощностью 135 кВт (183 л. с.) или 160 кВт (218 л. с.).

Напомним, китайская компания Wey (принадлежит Great Wall) планирует представить модель с заводским наименованием V72, выполненную в ретро стиле.

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