Москва, , 15:05 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить процедуру рассмотрения вопросов об исполнении бюджетов Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Вячеслав Володин Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы в течение целого дня заслушиваем отчеты об исполнении бюджета, затем отчеты об исполнении бюджетов фондов. Это очень содержательный вопрос, который требует и подготовки, и отдельного рассмотрения, а мы все это группируем одномоментно, и не получается всесторонне обсудить все отчеты по фондам более детально», — обратил внимание Володин.

Он указал на то, что оценку дает лишь глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, среди выступающих нет глав других профильных комитетов.

«На будущее было бы хорошо, чтобы у нас на разные дни было назначено рассмотрение вопроса об исполнении бюджета и исполнении бюджетов фондов, может быть, даже сразу не рассматривать три фонда одномоментно, а также разбить», — предложил спикер Госдумы.

Так Володин рассчитывает повысить качество работы.

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