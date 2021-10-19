Бишкек, 19 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Киргизии мошенники с каждым годом создают всё больше финансовых пирамид. Об этом заявил старший следователь министерства внутренних дел Азамат Дуйшеналиев на пресс-конференции сегодня, 19 октября.

Admkrai.krasnodar.ru Финансовая пирамида

По его словам, сейчас следственные органы расследуют свыше 2 тысяч уголовных дел, связанных с пирамидами. А пострадавшими от их деятельности стали почти 3 тысячи человек.

Представитель милицейского ведомства отметил, что наиболее часто жертвами мошенников становятся жители киргизской столицы и города Оша, а также Иссык-Кульской, Нарынской, Баткенской и Таласской областей.

«В настоящее время МВД расследует дело по финансовой пирамиде «Антарес Трейд», которая нанесла гражданам ущерб на сумму свыше $1 млн (71,2 млн рублей). С заявлениями в милицию уже обратились 55 пострадавших. И граждане продолжают обращаться», — резюмировал старший следователь.