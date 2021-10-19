Таллин, 19 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Финляндии стоимость бензина в северных регионах составила 1.99 евро за литр, однако Эстонии не стоит опасаться таких цен. Об этом эстонскому порталу Stolitsa. ee сообщил директор по маркетингу и коммуникации сети АЗС Neste Ристо Сюллусте.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Он обратил внимание, что цена топлива зависит от удаленности АЗС от того места, где берется топливо. «В северной Финляндии бензин уже стоит два евро за литр, но это не отражает общую цену на бензин у наших северных соседей. Финляндия очень велика по своей территории, и разница в ценах от региона к региону высока», — отметил он. Так, в южной Финляндии литр бензина стоит не более 1,7 евро.

Эстония куда скромнее по размерам, к тому ж АЗС расположены, в основном, поблизости от мест, куда доставляется топливо. «Эстонии не стоит опасаться цены в два евро, как в Финляндии», — считает эксперт. Свою роль оказывает и острая конкуренция между автозаправочными сетями, добавил он.

4 октября 2021 года литр бензина А95 в Эстонии впервые превысил отметку 1,50 евро.