Волгоград, 19 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Более 82% посевных площадей, занятых овощными и бахчевыми культурами, убрано в Волгоградской области. Сельхозхозяйства собрали почти 700 тысяч тонн продукции, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе администрации региона.

jorisamonen Овощи

Средняя урожайность овощных культур составила 447 ц/га. Лидером сейчас является Городищенский район, где валовый сбор превысил 352 тысячи тонн. В целом, в регионе уже собрано 624 тысячи тонн овощей открытого грунта и 49 тысяч тонн тепличных культур.

В сезоне 2021 года волгоградские аграрии планируют выйти на показатели 2020 года и собрать порядка миллиона тонн продукции.