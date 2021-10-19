Москва, 19 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 октября поручил разработать новые меры поддержки бизнеса в связи с возможным введением нерабочих дней.

Government.ru Михаил Мишустин на заседании правительства 16 апреля

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На заседании президиума координационного совета при правительстве он дал поручение первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову«оперативно подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса».

«Нужно помочь предприятиям продолжить устойчивую работу», — заявил Мишустин.

Ранее на заседании вице-премьер Татьяна Голикова предложила введение ряда ограничений в России в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. В частности, речь шла о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, а в отдельных регионах — с 23 октября.