Ново-Огарево, Московская область, 19 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Конституция России закрепила положение об обеспеченности граждан России надёжным и безопасным транспортным сообщением. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надёжным и безопасным транспортным сообщением», — заявил Путин.

«Это требованием прямо закреплено и в Конституции нашей страны. И, конечно, это означает, что пассажирские и грузовые перевозки осуществляются, как это принято говорить, строго по расписанию. Отправляются и прибывают в намеченный день и сейчас», — указал он.

Исходя из положений стратегии по развитию транспорта, регионы РФ при поддержке правительства России подготовят свои планы развития транспортного сектора с необходимыми финансовыми и организационными ресурсами.