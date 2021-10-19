Москва, 19 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Ситуация с задержанием журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко в Минске обсуждается российской стороной с белорусскими коллегами. Об этом 19 октября по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Мы этот вопрос ставим перед нашими белорусскими коллегами, продолжаем им заниматься», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября. В настоящее время ему предъявлено обвинение в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды, или розни и оскорблении представителя власти. Сторона защиты пытается оспорить решение суда о заключении журналиста под стражу.

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Добавим, что 5 октября «Комсомольская правда» объявила о закрытии минского офиса.