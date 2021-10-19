Нижний Новгород, 19 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки 39 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Это очередной печальный рекорд за сутки с начала пандемии.

Цитата из т/ф «Непобедимая». реж. Александр Зиненко. Россия В больнице

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Накануне сообщалось о 38 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7245 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 октября в регионе выявили 715 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный прирост зараженных за время эпидемии. Накануне сообщалось также о 715 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 181 952 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 10 272 человека.

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