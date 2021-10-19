Нижний Новгород, 19 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 19 октября выявили 715 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный прирост зараженных за время эпидемии. Накануне сообщалось также о 715 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 181 952 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписаны 575 человек, всего выздоровели с начала пандемии 164 435 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 39 жителей региона. Это также максимальное число смертей за сутки с начала пандемии. Общее число жертв COVID-19 достигло 7245 человек. Накануне сообщалось о 38 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 10 272 человека.

По состоянию на 19 октября в регионе проведено 3 912 885 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 9605 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 465,9.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,05. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда не изменился, на 19 октября остаются свободными 15% коек в ковид-центрах.