Оренбург, 19 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В УМВД по Оренбургской области проводится служебная проверка после задержания троих сотрудников уголовного розыска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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Её проводят сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, трое полицейских были задержаны за превышение полномочий. По версии следствия, они применили насилие к доставленному в отдел мужчине с целью выбить из него нужные показания.