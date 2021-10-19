В УМВД по Оренбуржью после задержания полицейских идёт служебная проверка
Оренбург, 19 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В УМВД по Оренбургской области проводится служебная проверка после задержания троих сотрудников уголовного розыска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
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Полиция
Её проводят сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее решение.
Как сообщало ИА REGNUM, трое полицейских были задержаны за превышение полномочий. По версии следствия, они применили насилие к доставленному в отдел мужчине с целью выбить из него нужные показания.