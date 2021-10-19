Киев, , 14:55 — REGNUM Дорожную карту реализации подписанного соглашения о партнёрстве в сфере обороны между США и Украиной договорились создать главы американского и украинского министерств обороны Ллойд Остин и Андрей Таран. Об этом 19 октября заявил на брифинге, который транслировалот украинское минобороны, Андрей Таран.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы договорились отработать дорожную карту реализации положений подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения относительно стратегических основ оборонного партнёрства», — сказал он.

Также Таран уточнил, что он провел с главой Пентагона обсуждение самых критических проектов по развитию фундаментальных способностей ВСУ, необходимых для обеспечения обороны Украины на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин прибыл с рабочим визитом в столицу Украины.