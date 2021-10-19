Москва, 19 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Решение о введении в России нерабочих дней является сложным, но вынужденным и необходимым, заявил 19 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, в котором она предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а также другие ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, Мишустин сказал, что «решения эти непростые, сложные».

«Но я бы ещё сказал вынужденные, но необходимые. Число заболевших растёт, и нужно сдержать распространение опасной инфекции», — прокомментировал он.

Мишустин поручил Голиковой обобщить предложения и выступить с ними 20 октября на совещании президента с членами правительства.