Красноярск, 1 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 426 (темп прироста 0,4%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 105 492. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Артём Мухаметгалиев Площадь Коростелева, Канск

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Лидируют в регионе по суточным заражениям город Канск, а также Богучанский и Канский районы.

Из 426 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 75 (темп прироста 0,2%), Канске — 43 (1,3%), в Норильске — 31 (0,6%), в Минусинске — 19 (0,5%), в Дивногорске — 18 (0,9%), в Лесосибирске — 15 (0,7%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Богучанском — 31 (1,5%), Канском — 24 (2,6%), Кежемском — 22 (1,8%) и Енисейском — 17 (1,3%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3025 (-64) человек, снято с наблюдения — 3223 (+66). Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдаются 35 930 (-198) человек.

За последние сутки в регионе проведён 7591 тест на коронавирус, с начала эпидемии — 3 506 532.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 25 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».