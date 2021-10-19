Сеул, 19 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Южной Корее с ноября 2021 вырастут топливные сборы на международные и внутренние рейсы из-за роста мировых цен на нефть, сообщает KBS со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

(сс) Masakatsu Ukon Самолет авиакомпании Jeju Air

Представители воздушно-транспортной отрасли сообщили, что топливные сборы на международные рейсы вырастут почти на 123,3% с 4,8 тыс. вон — 36 тыс. вон ($4,07~$30,5) до 18 тыс. вон — 80,4 тыс. вон ($15,27~$68,1) в зависимости от расстояния между городами.

Кроме того, топливные сборы на внутренние рейсы также будут увеличены с ноября 2021 года с 3,3 тыс. вон (~$2,8) до 5,5 тыс. вон (~$4,66).

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея и Сингапур договорились о взаимном освобождении вакцинированных от обязательного карантина.

Читайте также: Южная Корея отменит карантин для привитых туристов из Сингапура